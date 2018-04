Die Pro Audio-Technik Ltd lädt zur Hausmesse in Gelnhausen. Fachvorträge von Herstellern und Profis aus der Branche bilden das Rahmenprogramm. Schwerpunkt ist jeweils der Praxisbezug, sodass die Teilnehmer nutzbares Wissen gewinnen können.

Vorträge

Neue Sicherheitslösungen für Open Air Events Wolfgang Kögel (5Pipes Veranstaltungstechnik) • Integration von Pro Audio Systemen in KNX Haussteuerungen Rupert Meyer (Musik Mayer) • Kleine Installationslautsprecher mit großem Sound Arnaud van Buren (SevenSound) • FIR Filter Anwendung in der Systemtechnik Uwe Riemer (r2 Beschallungstechnik) • Einmessen von PA Systemen mit SATlive Dipl. – Ing (FH) Thomas Neumann • Videotechnik-Anwendungen in Installation und Vermietung Michael Schöbel (Schoebel pro audio) • Xilica Neutrino Serie, ein Überblick Matthias Ziegenberg (Pro Audio-Technik) • PFC, Dämpfungsfaktor, Limiter: Antworten rund um die Verstärkertechnik Peter Collins (Linea Research)

Ausstellung

Ausgewählte Technik-Highlights laden zum Ausprobieren und Anhören ein. Die Ausstellungsstücke decken die gesamte Audiosignalkette ab und umfassen neben den Vertriebsprodukten der Pro Audio-Technik auch Systeme anderer Anbieter. Im Mittelpunkt steht die Audio- / Control- Netzwerkinstallation, die die Systeme verschiedener Hersteller miteinander verbindet.

Was?

Hausmesse: Pro Audio-Technik Convention 2018

Wann?

17.05.2018

Wo?

Gelnhausen, Stadthalle

Info und Anmeldung (erforderlich)

proaudio.eventbrite.de

Kontakt: Matthias Ziegenberg, 06051-9140-29