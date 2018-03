Die Kopfhörer von ULTRASONE bieten ein ausgezeichnetes Hörerlebnis – im wahrsten Sinne des Wortes: Bei der Leserwahl „Goldenes Ohr 2018“ der HiFi-Magazine AUDIO und Stereoplay konnten sich gleich zwei Kopfhörer aus der bayerischen Manufaktur durchsetzen. Der ohrumschließende Reisekopfhörer Edition M Plus BLACK PEARL sicherte sich den 1. Platz in der Kategorie „Mobile Kopfhörer“. Der geschlossene Midsize-Kopfhörer Edition 8 EX belegte in der Kategorie „HiFi-Kopfhörer ab 600 Euro“ den 3. Platz.

Leser von AUDIO und Stereoplay wählen ihre Favoriten

Jedes Jahr verleihen die Magazine AUDIO und Stereoplay die Auszeichnung „Goldenes Ohr“ in zahlreichen Kategorien von Kopfhörern über Lautsprecher bis hin zu Plattenspielern. Dabei wählen nicht Redakteure die Gewinner aus, stattdessen stimmen in einer Leserwahl die audiophilen Endnutzer über ihr Favoriten ab. So ist jeder Preis ein Votum zufriedener Kunden und dadurch eine besonders wertvolle Auszeichnung.

Edition M Plus BLACK PEARL: Bester mobiler Kopfhörer

In der Kategorie „Mobile Kopfhörer“ konnte sich die ULTRASONE Edition M Plus BLACK PEARL durchsetzen und den 1. Platz belegen. Der ohrumschließende High-End-Reisekopfhörer ist der perfekte Spielpartner für High-Res-Mobilplayer, Smartphones, Tablets und Notebooks. Die patentierte S-Logic® Plus Technologie ermöglicht dabei eine einzigartige räumliche Darstellung. Das edle BLACK PEARL Design mit seiner hochglänzenden Rutheniumoptik unterstreicht den klanglichen Anspruch der neuen mobilen Generation.

Edition 8 EX auf 3. Platz der HiFi-Kopfhörer ab 600 Euro

Ebenfalls ausgezeichnet wurde die ULTRASONE Edition 8 EX. Sie sicherte sich den 3. Platz in der Kategorie „HiFi-Kopfhörer ab 600 Euro“. Als Nachfolger der erfolgreichen Edition 8 ist der prämierte Kopfhörer das erste Midsize-Modell mit S-LogicEX® Technologie und symmetrischer Signalführung. Der geschlossene, ohrumschließende Kopfhörer bietet dank seines titanbeschichteten 40 Millimeter Mylar-Schallwandlers ein ganz besonderes, hifideles Hörerlebnis.

Kopfhörer-Meisterstücke aus bayerischer Manufakturfertigung