MXL versorgt anspruchsvolle Anwender im Bereich des Podcastings mit einem Komplettpaket auf höchstem Niveau. Das VPS Bundle enthält alles, was man für erfolgreiche Videos im Internet braucht. Das dynamische Broadcast-Mikrofon BCD-1 mit Nierencharakteristik fängt den Ton ein, die HD-USB-Kamera CV502-U3 von Marshall das Bild. Außerdem gehört ein umfangreiches Zubehörpaket aus Mikrofon-Schwenkarmstativ, MXL Mic Mate Pro Preamp und Wandler sowie Vierfach-USB-Hub zum VPS Bundle. Mit diesem All-Inclusive-Paket lassen sich über nur einen freien USB-Anschluss Podcasts in professioneller Qualität mit HD-Auflösung und hervorragender Sprecherabnahme realisieren. MXL zeigt das VPS Bundle auf der Musikmesse / Prolight+Sound 2018 vom 11. bis 14. April auf dem Messegelände in Frankfurt in Halle 4.1 an Stand E13.

Der amerikanische Mikrofonspezialist MXL tut sich mit Kamera-Experte Marshall zusammen und präsentiert das Visual Podcasting Bundle VPS. Mit Sprechermikrofon, hochwertiger HD-Kamera, Preamp, Wandler, Stativ und USB-Hub umfasst das Bundle alle nötigen Komponenten für einen erfolgreichen Podcast.

Podcasting-Komplettlösung für Einsteiger und Profis

MXL bietet mit dem VPS Bundle ein umfangreiches Komplettpaket aus hochwertigen Komponenten für professionelles Podcasting. Das dynamische MXL BCD-1 Broadcast-Mikrofon lässt sich in Kombination mit dem enthaltenen Schwenkarmstativ perfekt positionieren und fängt die Stimme dadurch optimal ein. Der Mic Mate Pro verstärkt und wandelt das Signal und gibt es per USB an den Computer weiter. Für die Bildübertragung fängt das Marshall CV502-U3 Videos in Full-HD-Auflösung ein und ermöglicht durch wechselbare Linsen eine flexible Anpassung des Bildes an die eigenen Anforderungen. Mit dem VPS Bundle kann der Live-Stream direkt losgehen!

MXL BCD-1 und Mic Mate Pro für besten Sound

Das professionelle Sprechermikrofon MXL BCD-1 bildet die Stimme optimal ab. Das dynamische Mikrofon schirmt seitlich und rückseitig einfallenden Schall ab und erlaubt so auch in unruhigen Umgebungen optimale Klangergebnisse. Die interne schwingende Lagerung der Kapsel verhindert Rumpelgeräusche, während das im Lieferumfang des VPS Bundles enthaltene Schwenkarmstativ eine perfekte Positionierung des Mikrofons gestattet. Für die Übertragung des Mikrofonsignals in den Rechner liegt dem VPS Bundle der Mic Mate Pro bei, ein XLR-USB-Adapter mit integriertem Mic-Preamp, AD -Wandler und einem Kopfhörer-Ausgang. Mit dem Mic Mate Pro kann das Mikrofon problemlos per USB an den Computer angeschlossen und im Pegel geregelt werden, es sind keine weiteren Geräte nötig. Auf dem regelbaren Kopfhörerausgang lässt sich das Mikrofonsignal latenzfrei überwachen. BCD-1 und Mic Mate Pro – mehr braucht man für die Übertragung der Stimme nicht.

Marshall CV502-U3 für perfektes Bild

Die HD-USB-Kamera CV502-U3 von Marshall bringt professionelle Bildqualität in den Video-Podcast. Das kompakte Modell überträgt bis zu 60 Bilder pro Sekunde in einer Auflösung von 1.920 mal 1.080 Bildpunkten (Full HD) über USB. Der Clou ist die Möglichkeit, die 126° weite M12-Linse der Kamera durch optionale andere Linsen zu ersetzen und somit das Bild weitreichend beeinflussen zu können. Im professionellen Sendebetrieb steht der Name Marshall bereits für erstklassige Qualität – nicht umsonst verlassen sich selbst große Sportereignisse auf die Bilder aus den kleinen, zuverlässigen Kameras. Um das VPS Bundle auch an Computern mit nur wenigen USB-Anschlüssen betreiben zu können, legt MXL einen USB-3.0-Hub mit vier Anschlüssen bei.

Doppel-Bundle für Podcasting-Paare

Viele Podcaster arbeiten mit Partnern oder Gästen zusammen. Für solche Anwendungen bietet MXL das VPS Bundle neben der SOLO Variante auch als DUO an. Das DUO Bundle enthält alles, was das SOLO Bundle auch enthält – aber eben zweimal. Zwei Mikrofone, zwei Kameras, zwei Stative – lediglich der USB-Hub ist nur einmal enthalten. So können mehrere Podcaster gemeinsam in derselben hohen Qualität senden.

MXL auf der Musikmesse 2018

Das MXL präsentiert das MXL VPS Bundle auf der Musikmesse / Prolight+Sound 2018 in Frankfurt zusammen mit anderen Produkt-Highlights wie dem AC-360-Z Konferenzmikrofon vom 11. bis 14. April 2018. Gemeinsam mit dem europäischen Vertriebspartner cma audio finden Besucher MXL an Stand E13 in Halle 4.1.

Verfügbarkeit und Preis

Das MXL VPS Bundle wird in Europa exklusiv durch cma audio GmbH vertrieben. Es ist ab Ende April verfügbar.