Personeller Wechsel im VPLT Vorstand

Bedauerlicherweise legt Sven Kubin wegen anderweitiger Verpflichtungen sein Amt als Mitglied des VPLT Vorstands nieder. Aufgrund der anstehenden Aufgaben wird Herr Hans-Wilhelm Flegel als designiertes Mitglied des Vorstands zu sofort berufen.

Herr Flegel wird an der kommenden Vorstandsklausur als Gast am 2. – 4. Februar 2018 teilnehmen. Bereits in der Jahreshauptversammlung am 25. April 2016 hatte er sich für das Amt aufstellen lassen.

Hans-Wilhelm Flegel, Geschäftsführender Gesellschafter der H.O.F. Alutec Metallverarbeitungs GmbH & Co KG (VPLT Mitglied seit September 2013) und seit 2015 Ratsmitglied im Rat der Stadt Tecklenburg erklärte bei der Jahreshauptversammlung 2016, ihm seien insbesondere die Vereinheitlichung von Sicherheitsstandards und Normen auf nationaler und internationaler Ebene ein Anliegen – für Hersteller und Anwender von Veranstaltungstechnik. Außerdem halte er ein noch besser anerkanntes Berufsbild für Veranstaltungstechniker und Meister für wichtig.

Helge Leinemann Vorstandsvorsitzender kommentierte die Entscheidung: „Ich freue mich, dass Herr Hans-Wilhelm Flegel, die Aufgabe jetzt übernimmt und sich gemeinsam mit uns für die Interessen der Mitglieder und der gesamten Branche einsetzt. Ich hoffe, dass das Engagement von Herrn Flegel von unseren Mitgliedern auf der kommenden Jahreshauptversammlung am 17. Mai honoriert und er durch Wahl in seiner Position bestätigt wird.“