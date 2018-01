Der Kreis schließt sich – Michael Feldmann verstärkt GLP

Nach 12 Jahren kehrt Michael Feldmann als Produkt- und Portfoliomanager zu seinen Ursprüngen zurück.

Karlsbad, 3. Januar 2018 – Es war auf der Showtech in Berlin, als Michael Feldmann und GLP-Gründer und Geschäftsführer Udo Künzler sich zum ersten mal begegneten. GLP hatte zuvor mit dem inzwischen legendären Patendlight und der YPOC-Serie für ein Aufhorchen in der Branche gesorgt und der Student Michael war auf der Suche nach einem Praktikum im Rahmen seines Studiums der Lichttechnik. Kurzum: „Hier hat sich für mich die Tür in die Veranstaltungsbranche geöffnet und sich ein lang ersehnter Traum, bei einem renommierten Moving-Head-Hersteller zu arbeiten, erfüllt. Udo bot mir damals an, mich als deutscher Ingenieur in China um die Produktion zu kümmern, welches ich dankend annahm. Während dieser Zeit hat sich die ‚Leidenschaft Licht‘ zu einem Grundbedürfnis gefestigt.“

Doch zunächst trennten sich die Wege von Feldmann und GLP wieder. Für vier Jahre betätigte er sich als Projektmanager und Planungsingenieur im Bereich Architainment. Doch die einst bei GLP entfachte Leidenschaft führte ihn für die kommenden Jahre zurück in die Veranstaltungsbranche. Hier hat er in den vielen Jahren bei einem der größten Hersteller der Branche umfangreiche Erfahrungen im Projekt- und Produktmanagement gewinnen können. Und dadurch intensive Kontakte zu Investoren, Designern und Technikern aufgebaut. „Nach nun gut 12 Jahren freue ich mich sehr zurück zu GLP zu finden. Selbstverständlich habe ich in all den Jahren das Unternehmen nie aus den Augen gelassen habe stets verfolgen können, wie sich GLP zu einem international renommierten Hersteller unserer Branche entwickelt hat. Mit Bewunderung habe ich gesehen, wie sich unterschiedlichste Niederlassungen platziert haben, sich die Marke GLP im professionellen Segment etablieren konnte und deren Produkte in nahezu allen Segmenten nicht mehr wegzudenken sind.“, sagt er zur Grundlage seiner Entscheidung für GLP.

Auch Udo Künzler freut sich über die Rückkehr des ‚verlorenen Sohnes‘: „In den letzten zwölf Jahren haben wir, die GLP, und Michael oft in direktem Wettbewerb zueinander gestanden, jederzeit Fair und irgendwie immer mit einem gewissen Gefühl von Verbundenheit zueinander. – Wir sind unheimlich Stolz darauf, dass Michael sich letztlich für uns entschieden hat und nicht für eines der zahlreichen Angebote die er vorliegen hatte. Wir sind inzwischen ein international aufgestelltes Unternehmen und ich glaube fest daran, dass ein Erfolgsfaktor unser gutes Hersteller-Anwender-Vertrauensverhältnis ist. Genau diese Kundennähe in Kombination mit Flexibilität und Zuverlässigkeit und natürlich den passenden Produkten braucht es auch in der Zukunft um erfolgreich zu sein. Und Michael wird als Produkt- und Portfoliomanager sicherlich einen großen Teil dazu beitragen.“

Michael Feldmann hat am 1. Januar 2018 seine Tätigkeit bei GLP begonnen. „Mit großer Vorfreude trete ich die Stelle an und werde als Ansprechpartner rund um die GLP Produkte, bezüglich Marktfeedback, Optimierungen und zukünftiger Produktausrichtungen alles Erdenkliche tun, um Qualitätsansprüche und geforderte Featurepackeges für beste User-Zufriedenheit auf ein Höchstmaß zu bringen.“