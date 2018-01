Gahrens + Battermann auf der Buchmesse 2017

Vom 11. bis 15. Oktober fand die alljährliche Frankfurter Buchmesse auf dem Messegelände in Frankfurt am Main statt. Gahrens + Battermann zeigte sich mit Projektleiter Christian Fuhrmann als Full-Service-Dienstleister im Bereich der Veranstaltungstechnik für die medientechnische Ausstattung von mehreren Veranstaltungen im Rahmen der Messe verantwortlich.

Eröffnungsfeier

Am Dienstagabend, 10. Oktober, eröffneten Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron die Frankfurter Buchmesse im Saal Harmonie des Congress Centers in Frankfurt. Mit umfangreicher Lichttechnik setzte GAHRENS + BATTERMANN die Bühne und die prominenten Redner gekonnt in Szene. Mit zwei Kamerazügen fing das Projektteam die Feierlichkeiten ein und übertrug die Bewegtbilder sowohl mittels vier Projektoren auf eine 19 x 6 Meter große Leinwand im Bühnenhintergrund als auch in die VIP- und Nebenräume der Veranstaltung. Auch für TV-Liveübertragungen online und im TV wurde das Bewegtbild-Material zur Verfügung gestellt. Die Beleuchtung der Foto- und Pressewand im Foyer komplettierte die G+B-Dienstleistung an diesem Veranstaltungstag.

Da am 11. und 12. Oktober die Räumlichkeiten des Congress Centers tagsüber als Konferenzräume genutzt wurden, realisierte das G+B-Team noch am selben Abend nach der gelungenen Eröffnungsfeier einen Teilrückbau der Technik. Am Donnerstagabend und somit pünktlich zur Preisverleihung des Jugendliteraturpreises installierte das Projektteam die Technik erneut. Um die Traversen im Saal Harmonie zu verdecken und für jede Veranstaltung in immer demselben Saal ein perfektes Bühnenbild zu garantieren, bediente sich das G+B-Team eines Bühnenvorhangs.

Verleihung des Jugendliteraturpreises mit Atomic Rental Solutions

Am Freitag, 13. Oktober, wurden die Sieger des Deutschen Jugendliteraturpreises 2017 auf der Frankfurter Buchmesse bekannt gegeben und die Preise verliehen. Für den Programmpunkt einer schauspielerischen Darstellung stattete GAHRENS + BATTERMANN die jungen Performer mit zwanzig Headset-Mikrofonen aus. Die gesamte Veranstaltung wurde ebenfalls mit einer Kamera eingefangen und auf eine 10 x 3 Meter große Leinwand im Bühnenhintergrund projiziert. Als besonderes Highlight platzierte das G+B-Team mehrere Atomic SuperColumns. Die verschiedenen, mit Scheinwerfern hinterlegten und aus den Designpanels Blubby, Fizz, Edjo, Frosty und Propane gestalteten, Dekosäulen trugen zu einem gelungenen Bühnenbild sowie einem harmonischen Farb- und Lichtkonzept bei.

Große Publikumslesung mit Bestsellerautor Dan Brown Am Samstagabend stellte der gefragte Thriller-Autor Dan Brown sein neues Buch „Origin“ im Rahmen einer großen Publikumslesung vor. Auch hier war Gahrens + Battermann für die medientechnische Ausstattung sowie den reibungslosen technischen Ablauf des Abends verantwortlich.

Kunterbuntes Finale der Deutschen Cosplaymeisterschaften

Auch das Finale der Deutschen Cosplaymeisterschaften fand am 15.10.2017 im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt. Mit Generalproben am Vormittag und dem Event am Nachmittag war es ein knapper Zeitplan, den es einzuhalten galt. Für die punktgenaue Begleitung der perfekt inszenierten Darstellungen der Teilnehmer programmierte GAHRENS + BATTERMANN die exakt abgestimmten Lichtskripte bereits im Vorfeld der Veranstaltung und garantierte so eine herausragende Show.

Mit der medientechnischen Ausstattung der Frankfurter Buchmesse 2017 präsentierte sich GAHRENS + BATTERMANN zum wiederholten Male als zuverlässiger Partner und routinierter Full-Service-Dienstleister im Bereich der Veranstaltungstechnik.