Zahlreiche Deutschland-Premieren sind angekündigt: Die LMP Lichttechnik Vertriebs GmbH präsentiert sich als einer der führenden Vertriebe für professionelle Licht- und Bühnentechnik in Deutschland auch auf der diesjährigen Prolight + Sound gemeinsam mit ihren Partnerunternehmen in der LMP City rund um Stand 3.0 D70. Im breiten Portfolio des Ibbenbürener Unternehmens finden sich natürlich wieder zahlreiche Neuheiten, die z: : um Teil erstmalig in Deutschland zu erleben sind.

Neue Movinglights von ELATION

Als ein ganz heißes Thema betrachtet LMP-Geschäftsführer Marc Petzold die wetterfeste Movinglight-Range von ELATION Professional. „Die Proteus-Serie besteht mittlerweile aus zwei IP-65-zertifizierten Movinglights: Proteus Beam und Proteus Hybrid. Die Nachfrage nach diesen Geräten ist sehr hoch. Hier hat ELATION offenbar genau ins Schwarze getroffen.“ Ein Trend, der mit Blick auf die während der Open-Air-Saison üblicherweise herrschenden Wetterverhältnisse sicher anhalten wird.

Einen sehr erfolgreichen Start legte im vergangenen Jahr auch die Artiste-Serie von ELATION hin. Nach dem Spot Artiste DaVinci, bekommt die Serie in diesem Jahr Zuwachs durch den Artiste Picasso. Artiste Picasso ist ein voll ausgestatteter LED-Profiler mit einer 620 Watt Hochleistungs-LED-Engine. Das kompakte Gerät kombiniert einen hohen Output mit zahlreichen Features und zählt zu den hellsten und funktionsreichsten LED-Movinglights auf dem Markt. Artiste Picasso liefert einen hohen Output von 22.000 Lumen und bietet sich sowohl für den Einsatz im TV- und Theater-Bereich als auch für das Touring-Geschäft an.

Auch im Bereich der kompakten Leuchten bietet ELATION Neues an: Da ist zum einen das ultrakompakte Beamlight Dartz 360, das sich dank LED-Engine für Clubshows empfiehlt und hier den Sicherheitsaspekt voll erfüllt. Zum anderen erlebt der brandneue Smarty Hybrid auf der Prolight + Sound seine Deutschland-Premiere.

Der Smarty Hybrid ist der bisher kompakteste Hybrid-Scheinwerfer mit CMY-Farbmischsystem aus dem Hause ELATION. Basierend auf dem erfolgreichen Platinum HFX stellt ELATION damit ein voll ausgestattetes Hybrid-Gerät (Spot/Beam/Wash) auf Basis des neuen Platinum Flex 200 Leuchtmittels vor. Dieses besonders effiziente System, bestehend aus Entladungslampe und Vorschaltgerät, bietet volle Flexibilität bei der Auswahl der Leistung und eine Leuchtmittel-Lebensdauer von bis zu 10.000 Stunden. Werte, die man bislang nur von Geräten mit LED-Engines erwartet.

KL-Fresnel-Serie: Hochwertiges, kamerataugliches Weißlicht von ELATION

Im Weißlicht-Bereich sticht vor allem die neue KL-Fresnel-Serie von ELATION hervor. Hiermit stellt ELATION Professional vier hochwertige Stufenlinsen auf LED-Basis vor. Das Kürzel KL steht dabei für Key Light, da die Fresnelscheinwerfer – ausgestattet mit hochwertiger LED-Engine – mit einer stabilen Farbtemperatur von 3.000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von bis zu 97 alle Qualitäten für Führungslicht vereinen. Die vier Modelle sind in den Leistungsklassen 50, 150 und 350 Watt erhältlich und verfügen über vergleichbare professionelle Features, wie etwa den stufenlosen Zoom, der sich entweder manuell am Gerät, via DMX 512-A (RDM) oder aber stangenbedient (P.O. – nur bei KL8) einstellen lässt.

Neue Lifte und die light Shark Serie von WORK PRO

LMP vertreibt die spanische Marke WORK PRO bereits seit über 20 Jahren. Eine gewachsene Partnerschaft, die 2018 mit gleich mehreren hochinteressanten Neuheiten gekrönt wird. Die neue, in Deutschland bereits verbindliche DIN 56950 stellt besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit von Hebezeugen in der Veranstaltungstechnik. Marc Petzold: „Die neuen Lifte der D-Serie (Teleskop-Lifte) und der WTS-Serie (Gabel-Lifte) von WORK erfüllen die neue DIN-Norm mit innovativen, patentierten Systemen, die Sie sich am besten selbst einmal vorführen lassen.“

Ebenfalls für Aufsehen sorgen dürfte die neue light Shark Serie von WORK. Die Serie besteht aus der innovativ konzipierten Lichtkonsole LS-1 und dem LS-Core. Die LS-1 ist das erste DMX-basierte Lichtpult, das eine drahtlose, browserbasierte Steuerung über ein Multi-Touch-Smartphone oder Tablet bietet und bis zu drei angeschlossene Geräte gleichzeitig unterstützt. light Shark setzt einen neuen Standard in Sachen Funktionalität und Anwenderfreundlichkeit in seiner Preisklasse. Der LS-Core verzichtet auf die Bedienungs-Hardware der LS-1, bietet aber die gleiche Lichtsteuerungssoftware, Prozessorleistung und ein auf Smartphone/Tablets basierendes Interface.

Heavy Duty Traversen und ein innovativer Schnellverbinder von LITECRAFT TRUSS

Wie bereits im Vorjahr, werden sich die LMP-eigenen Marken LITECRAFT und LITECRAFT TRUSS erneut an einem eigenen Stand (3.0 C70) präsentieren. Bei LITECRAFT TRUSS stehen in diesem Jahr Schwerlast-Traversen im Vordergrund. Als Heavy-Duty-Versionen stehen bei LITECRAFT TRUSS die Systeme LT34 HD3 und LT44 HD3 zur Verfügung, von denen mit LT34P HD3 und LT44P HD3 jeweils auch eine Prolyte-kompatible Version verfügbar ist. Mit Klick hat LITECRAFT TRUSS auch einen eigenen Schnellverbinder im Programm, mit dem sich Traversen schnell, leise und werkzeuglos miteinander verbinden lassen. Besucher des LITECRAFT-Standes können Klick vor Ort testen.

Auch bei den LED-Leuchten von LITECRAFT gibt es Zuwachs zu verzeichnen. Unter anderem wird der OutLED WT20.swa erstmalig vorgestellt. Der Scheinwerfer ermöglicht Weißlicht mit variabler Farbtemperatur und ist obendrein mit Schutzklasse IP 65 ausgestattet. Damit bietet er sich gleichermaßen für Indoor- wie Outdoor-Einsätze an und dürfte für jeden Materialpool eine Bereicherung sein.