Christkindlesmarkt mit HDwireless RF1

Der Nürnberger Christkindlesmarkt beginnt mit dem Prolog des Christkindes auf der Empore der Frauenkirche. Rund 20.000 Besucher auf dem Hauptmarkt verfolgten am 1. Dezember die traditionelle Markteröffnung, die vom BR Fernsehen live in der „Abendschau“ ab 17:30 Uhr übertragen wurde. Auf dem benachbarten Obstmarkt standen dazu die nötigen Produktionsfahrzeuge des BR sowie ein Ü-Wagen von AKK-TV. Direkt benachbart: HDwireless RF1, die mobile HF-Produktionseinheit für Bildfunk-Übertragungen mit einem dreiköpfigen Produktionsteam der Firma HDwireless. Das Unternehmen aus Mechernich bei Köln realisierte die Drahtloskamera-Übertragung auf dem gesamten Christkindlesmarkt mit drei Kamera-Systemen, zwei Funk-Displays und der Bereitstellung des Produktionsfunkbetriebes.

So konnten zwei voneinander unabhängige Moderatoren-Teams des BR während der Sendung von wechselnden Standorten auf dem Markt mobil und live berichten. Zur Bereitstellung des Funknetzes hatte HDwireless mehrere Antennenpositionen auf dem Hauptmarkt eingerichtet. Einerseits empfingen die Antennen die Bild- und Tonsignale der Drahtloskamera-Systeme und andererseits stellten Sendeantennen das Programmsignal für die Funk-Displays zur Verfügung, so dass die Moderatoren-Teams jederzeit den Verlauf der Live-Sendung auf dem Platz mitverfolgen konnten. Die gesamte Video- und Hochfrequenzanbindung erstellte das Team vor Ort via eines eigens installierten Echtzeit-Glasfasernetzwerks, u. a. mit den Komponenten der HDwireless RFiber Signalwandlungstechnik.

Der gesamte HF-Signalverkehr für Bild, Ton, Kamerasteuerung und Produktionskommunikation wurde vom Produktionsfahrzeug HDwireless RF1 empfangen, gesendet und kontrolliert. Mit dem Ende der einstündigen „Abendschau“ bekräftigte die stabile 100 %-Netzabdeckung im Sendeareal rund um den Hauptmarkt die HF-Planung und –Berechnung über alle verwendeten Funkfrequenzen.

HDwireless

HDwireless ist Entwickler, Hersteller und Anbieter von Drahtloskamera-Equipment für das professionelle Broadcasting. Das Produkt-Portfolio orientiert sich folgerichtig an den Qualitätsstandards und Normen dieser anspruchsvollen Branche. Von Video-Sendetechnologien über Empfangseinheiten bis hin zu passendem Zubehör und Sonderlösungen wird ein vollständiges System von hochwertigen Komponenten zur Signalübertragung für Verkauf und Vermietung angeboten. Um den Anforderungen des Vermietmarktes gerecht zu werden, verfügt HDwireless über einen umfangreichen Dry-Hire-Vermietpark mit 24/7-Support. Individuelle oder komplexe Kundenanforderungen erfüllt das HDwireless-Projektteam rund um Patrick Nußbaum. Als Produktions-Ingenieur gilt er mit mehr als 20-jähriger Erfahrung als einer der anerkanntesten deutschen Spezialisten auf dem Gebiet der Drahtlos-Technik für Broadcast und Event. Kundenprojekte werden auf Wunsch mit Planung, Sonderlösungen und Vor-Ort-Service unterstützt. Abgerundet wird das Dienstleistungsangebot mit der Frequenz-Koordination von der behördlichen Frequenz-Zuteilung bis hin zur Frequenz-Überwachung am Veranstaltungsort mittels HF-Messtechnik. Die HDwireless GmbH ist in Mechernich bei Köln ansässig und zusätzlich in Baden-Baden und München vertreten.