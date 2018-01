Karrierewege im Eventmanagement – Experten geben Einblicke in den beruflichen Alltag

Junge Menschen bei der Berufsorientierung in der Eventbranche zu unterstützen – das war die Motivation für Ulrike Jackson, Eventberaterin und Dozentin für Eventmanagement an der EBC Hochschule Hamburg, Dr. Antje Wolf, Professorin für Tourismus- und Eventmanagement an der EBC Hochschule Hamburg, und Dipl.-Kaufmann (FH) Dirk Geest, für ihr Buch „Karrierewege im Eventmanagement“. Hierin lassen sie 21 gestandene Experten aus der Eventbranche (u.a. Andreas Christophe, General Manager BBDO Live, und Cordula Klapp, Marketing Spezialistin bei der BMW Group) zu Wort kommen, wie ihr beruflicher Einstieg und Werdegang verlaufen ist und was sie Berufseinsteigern konkret empfehlen.

Wie sieht das Arbeiten in der Eventbranche wirklich aus? Welche Tätigkeitsbereiche gibt es und welche Voraussetzungen werden hierfür verlangt? „Wir wollen jungen Menschen einen Eindruck vermitteln, wie vielfältig das Arbeiten in der Eventbranche ist und dazu beitragen, Missverständnisse und Enttäuschungen bei der Ausbildungs- und Studienwahl und vor allem im Berufsleben zu vermeiden“, sagt Ulrike Jackson. Deshalb wurden erfahrene Fach- und Führungskräfte aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen im Eventmanagement interviewt, die realistische Einblicke in die facettenreiche Arbeitswelt der Veranstaltungsbranche und wertvolle Empfehlungen für die Berufswahl geben.

Titel „Karrierewege im Eventmanagement. Experten geben Einblicke in ihren beruflichen Alltag“, Verlag BoD, 2017, Format 15,5 x 22 cm, 164 Seiten, Preis:14,99 Euro (E-Book: 9,99 Euro), ISBN 9783744882385, überall im Buchhandel und in den gängigen Buch-Onlineshops erhältlich.

Über die Herausgeber:

Ulrike Jackson, M.A., arbeitet seit über 20 Jahren in der Eventbranche und ist Dozentin für Eventmanagement an der EBC Hochschule Hamburg.

Prof. Dr. Antje Wolf arbeitete zunächst in einer Destination westlich des Bodensees und lehrt derzeit Tourismus- & Eventmanagement an der EBC Hochschule Hamburg.

Dirk Geest, Diplom-Kaufmann (FH) mit Schwerpunkt Tourismus und Marketing, hat u.a. bei mehreren Reiseveranstaltern sowie an der EBC Hochschule Hamburg gearbeitet.