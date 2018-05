Mit dem „Piazza Maria“ in der Weinstraße in unmittelbarer Nähe zum Marienplatz bietet München seit kurzem Touristen wie Einheimischen eine gastronomische Allzweckwaffe, die traditionelle Küche mit modernen Trends und erfrischenden Ideen kombiniert. Der im klassisch italienischen Bar- und Café-Stil eingerichtete Gastraum bietet Platz für rund 180 Gäste und vermittelt mit seinem offenen Raumkonzept eine lebhafte Atmosphäre – inklusive der typischen Geräuschkulisse.Es ist keine einfache Aufgabe, ein Restaurant dieser Größe, Art und Vielseitigkeit – das Piazza Maria ist ein Ganztagesrestaurant mit Frühstücks-, Café/Bar- und Restaurantbetrieb – effektiv zu beschallen, ohne die Lautsprecher optisch allzu stark in den Vordergrund zu rücken. Vor dieser Herausforderung standen die Münchner Planungs- und Integrationsspezialisten der Zausinger GmbH, als sie den Direktauftrag erhielten, das Beschallungssystem des Piazza Maria im Zuge des übergeordneten Restaurant-Umbaus auf den neuesten Stand zu bringen.

Flexible Beschallung in mehreren Zonen

Um den etwa 150 m2 großen Gastraum einheitlich abzudecken, setzte Zausinger um Projektleiter Giuseppe Irmici auf ein K-array System aus 4x Python-KP52 3″-Linienstrahlern in Kombination mit einem Thunder-KMT-18P 18″-Subwoofer. Angetrieben wird das komplette System von einem Kommander-KA84 DSP-Verstärker mit 4x 2.000 Watt. Als Signalzentrale fungiert darüber hinaus ein CX263 3-Zonen-Mischer von Cloud Electronics, auf den die Piazza Maria-Mitarbeiter komfortabel über drei Cloud RSL-6 Wandfernbedieneinheiten zur Steuerung von Pegel und Signalquellen zugreifen können.

Optisch dezente Wandmontage

Im Vergleich zur vorherigen Beschallung in Gestalt diverser 20W-Deckeneinbau-Lautsprecher wurden die Python-KP52 Linienstrahler mittels der K-WALL Wandmontage-Halterungen von K-array an strategisch wichtigen Punkten im Wand-/Deckenübergang installiert. Neben der Klangqualität und Leistungsfähigkeit spielte für die Betreiber des Piazza Maria nicht zuletzt der Designfaktor der Lautsprecher eine entscheidende Rolle. „Mit ihrem kompakten Edelstahlgehäuse und den eng nebeneinander sitzenden Konustreibern bieten die Python-KP-52 Linienstrahler nahezu ideale Voraussetzungen für Gastronomie-Projekte, wie im Piazza Maria“, bestätigt Irmici. „Die Geschäftsleitung des Restaurants wollte eine gleichermaßen leistungsstarke, flexible wie optisch dezente Lösung. Mit dem neuen K-array System konnten wir genau dies liefern.“