Ab Herbst 2018 werden in Deutschland erstmalig Kaufleute im E-Commerce ausgebildet. Unter den wenigen Ausbildungsbetrieben in der Region Ulm, ist Huss Licht & Ton als größter Online Distributor für Veranstaltungstechnik in Süddeutschland Vorreiter.

Durch die Entwicklung des Online-Handels in den letzten Jahren entstanden neue Anforderungen, die durch bisherige Ausbildungsberufe nicht vollständig abgedeckt werden konnten. Die neue Berufsausbildung zum Kaufmann/-frau im E-Commerce soll nun die bestehenden Lücken schließen.

Huss Licht & Ton sucht kommunikative und medienaffine Talente für die Ausbildung zum Kaufmann/-frau im E-Commerce. Der vielseitige Ausbildungsplatz setzt einen sehr guten Abschluss der Mittleren Reife oder Abitur voraus. Die Anwärter sollten ein Interesse an technischen und digitalen Innovationen, ein kaufmännisches Verständnis, reichlich Motivation und Teamfähigkeit mitbringen. Die Auszubildenden lernen tägliche Arbeitsabläufe kennen und arbeiten eigenständig an Projekten, die zur Optimierung des Online-Vertriebs beitragen. Während ihrer dreijährigen Ausbildung werden sie u. a. mit der Customer Journey vertraut gemacht und lernen diese zu planen und zu überwachen. Zu ihren Aufgaben gehören außerdem die Beobachtung des Wettbewerbs, die Produktpräsentation im Online-Shop und die Überwachung der Kundenkommunikation über verschiedene Kanäle. Die Auszubildenden lernen Marketinginstrumente gezielt einzusetzen um zielgruppengerechte Werbung auszuspielen. Ebenso ist die Analyse von Daten zum Nutzerverhalten sowie Preisermittlungen und Kalkulationen ein wichtiger Aufgabenbereich des angehenden E-Commerce Spezialisten.

Das schwäbische Unternehmen Huss Licht & Ton mit Sitz in Langenau steht seit 1989 für Kompetenz, Qualität und Verlässlichkeit im Bereich Veranstaltungstechnik. Der Erfolg von Huss Licht & Ton hängt maßgeblich von seinen motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeitern ab. Seit 2005 bildet der Distributor für Veranstaltungstechnik in vier verschiedenen Berufen aus. Huss Licht & Ton ist es dabei wichtig ihren Nachwuchskräften einen langfristigen und zukunftssicheren Arbeitsplatz anbieten zu können.

Mehr Informationen zum Ausbildungsplatz…