GEMCO realisiert Beleuchtung & Beschallung des Stuttgart-Marketing GmbH Messestands auf der größten CMT Messe

50 Jahre CMT Messe Stuttgart- das steht für Entwicklung und Innovation in den Bereichen Tourismus, Caravaning und Reisen.

Bereits das 6. Mal in Folge wurde die Gemco Veranstaltungsmedien GmbH beauftragt um für die Ausleuchtung des größten Messestandes vor Ort zu sorgen.

Der 630qm große Stand der Stuttgart Marketing- und Tourismus GmbH in Halle 6 wurde mit 100 kW Tages- und Kunstlichtscheinwerfer, über 200 lfm Traverse von 7 Technikern in 2 Aufbautagen realisiert um so perfekt ausgeleuchtet zu sein für die 240.000 Besuchern aus der ganzen Welt.

Typisch für unsere Region durfte natürlich auch der „Weinkeller“ nicht fehlen, wo stündlich Verköstigungen geboten werden, auch hier unterstützt Gemco durch die passende Tontechnik.

Das Full Service Unternehmen sorgte für einen reibungslosen Ablauf in den Bereichen, Planung, Visualisierung, Durchführung, und Betreuung.