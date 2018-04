UnternehmerIn zu sein heißt, Verantwortung zu tragen: Für die Sicherheit, Gesundheit der eigene Beschäftigten und der eingesetzten Personen in Veranstaltungen und Produktionen. Wir bieten Ihnen ein neues kompaktes Informationsseminar an nur einem Tag an. Hier können Sie neue wesentliche Kenntnisse über Ihre Pflichten als Veranstalter, Betreiber, gesamtverantwortliche Person bzw. Führungskraft erlangen. Das kostenfreie Seminar richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die Mitglied in der VBG sind.

Das Seminar findet am

9.05.2018

9.30 – 16.30 Uhr

In der VBG-Akademie Mainz, Isaac-Fulda – Allee 3, in 55124 Mainz statt.

Anmeldungen unter: silvia.fischer@vbg.de oder unter 06131 – 389174