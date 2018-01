Erste Namen für das Drum Camp 2018 bestätigt

Es ist das Highlight auf der Musikmesse für alle Schlagzeug-interessierten: Zum dritten Mal präsentiert das Drum Camp exklusive Performances von Top-Musikern sowie Workshops und Signing Sessions. Die Drummer treten täglich in der „Sweat, Blood & Tears Box“ in Halle 9.0 auf – eine schalldichte Kabine auf rund 70 Quadratmetern Fläche, ausgestattet mit modernster Veranstaltungstechnik. Hier kommen Besucher den Stars so nah wie auf keinem Konzert.

Das Line-up des Drum Camp 2018 nimmt Gestalt an: So sind Ash Soan (Adele) und Karl Brazil (Robbie Williams, James Blunt) mit von der Partie – und damit Platz eins und zwei der Studio Session Drummer in der renommierten „Best in Drums“-Liste 2017. Hinzu kommen der langjährige Söhne-Mannheims-Schlagzeuger Ralf Gustke sowie Drum-Trainer Patrick Metzger, bekannt als Mitglied der Tourband um Beatrice Egli.

Ash Soan



Foto: F_Desmaele

Mehr als 50 Hit-Alben hat Ash Soen mit seinen Grooves veredelt – darunter Longplayer von Adele, Cher, Seal, Billy Idol, James Morrison, Celine Dion und Ronan Keating. Der Südengländer ist in den Aufnahmeräumen dieser Welt gefragt wie kaum ein anderer.

Karl Brazil



Foto: PietroSutera

Zurück in Frankfurt – und das nur zwei Tage nach Abschluss der Asien-Gigs im Rahmen der „The Afterlove Tour“ von Megastar James Blunt. Zum dritten Mal rockt Karl Brazil das Drum Camp der Musikmesse. Top-Musiker wie Robbie Williams, Elton John oder Christina Aguilera vertrauen auf die ausgefeilten Spieltechniken des Engländers – ob auf der Bühne oder im Studio.

Ralf Gustke



Foto: mochermusic_HeikoFrantz

Jahrelang war er als festes Mitglied der Söhne Mannheims aktiv, mehrere Touren des Soul-Sängers Xavier Naidoo betreute er als Musical Director. Die Liste der Referenzen des Heidelbergers als Live- und Studio-Drummer ist lang und umfasst nationale und internationale Künstler wie Gianna Nanini, Schiller und Nena.

Patrick Metzger



Foto: ChristianWeber

Als angesehener Drum Coach tourt der Mannheimer durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Zudem gibt Patrick Metzger seit 2013 in der Band um Schlagersängerin Beatrice Egli den Takt an. Auch für internationale Künstler wie Bobby Kimball, Tina Turner und Chris de Burgh war er bereits aktiv.

Darüber hinaus wird auch das Guitar Camp, das tägliche Auftritte international bekannter Gitarristen bietet, in 2018 fortgesetzt. Erste bestätigte Namen sind Jeff Waters (Annihilator), Mattias „IA“ Eklundh (Freak Kitchen), Alen Brentini (Andreas Gabalier) sowie Nick Johnston.

Die Performances, Workshops und Signing Sessions im Drum Camp und Guitar Camp sind für alle Besucher der Musikmesse kostenfrei.