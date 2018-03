Seit November verfügt das Maritim Hotel Bonn über hochmoderne L-Acoustics Systeme. Mit der Neuausstattung will man den wachsenden Anforderungen der Mieter und Geschäftspartner an eine zeitgemäße Event-, Gala- und Partybeschallung gerecht werden. Die Beschallungssysteme wurden vom technischen Dienstleister RheinlandAkustik VT in die beiden Eventsäle Maritim und Beethoven eingebaut. Das hochwertige und vielfältige Beschallungsequipment wurde vom TEQSAS Vertrieb aus Hürth (Certified Provided Distributor) angeboten, vorgestellt und verkauft. Gemeinsam mit den L-Acoustics Profis hat das Teqsas Team auch das Einmessen und die Inbetriebnahme durchgeführt.

Vor der Anschaffung hat das Maritim Event- und Technik Management die Anforderung ausgeschrieben und mehrere Systeme namhafter Hersteller gehört und verglichen. Martin Waidhas, Head of Group & Convention Management fasst die Wünsche zusammen: “Der Saal Maritim hat ein Fassungsvermögen von bis zu 2.500 Personen. Hier wollten wir eine Komplettbeschallung haben, die keinerlei Kompromisse zulässt und somit für jedwede Veranstaltungsart optimal zu nutzen ist. Im Saal Beethoven mit einem Fassungsvermögen von bis zu 500 Personen war es uns wichtig, eine passende Beschallung zu finden, die unseren Kongress- und Tagungsveranstaltungen eine klare und optimale Beschallung zur Verfügung stellt, jedoch auch dem Spagat zu Live Musik und Partybeschallung gerecht wird.“

Eine Neubeschallung beider Säle war notwendig geworden, weil die bisher vorhandenen Systeme nicht mehr in allen Punkten den hohen Anforderungen der modernen Technik gerecht wurden. Als eines der größten mit Hotelkapazitäten verbundenen Kongresszentren der Bundesrepublik war es für die Hotelbetreiber die logische Schlussfolgerung, die Säle mit einer optimalen Beschallung auszustatten, um im Zuge der umfangreichen Maritim Renovierungsoffensive die Marktführerposition im Tagungs-, Kongress- und Eventbereich weiter auszubauen. Der stellvertretende Technische Leiter, Wilfried Dose, betreut mit seinem Team das anspruchsvolle Veranstaltungsportfolio und ist zuständig für die Instandhaltung beziehungsweise die technischen Modernisierungsmaßnahmen. Das Eventspektrum des Maritim Hotel Bonn umfasst zu den bereits genannten Tagungs- und Kongress-Aktivitäten auch TV- und Tanzveranstaltungen sowie eine stolze Reihe von Karnevalsfeiern. Bei der passenden Spezifikation der Beschallungskomponenten wurde er aktiv von L-Acoustics Sales Manager Sebastian Wittrock, Application Engineer Martin Rode und TEQSAS Vertriebsleiter Jörg Hamacher beraten und unterstützt.

Wilfried Dose beschreibt die Herausforderung: „Unser Hauptaugenmerk in der Zielsetzung war, beide Säle optimal zu beschallen und keine toten Punkte in gewissen Bereichen der Säle mehr überbrücken zu müssen. Dies hatte sich in der Vergangenheit bei eingebrachten Beschallungssystemen immer sehr schwierig gestaltet, da aufgrund der architektonischen Gegebenheiten beider Säle ein perfekt eingemessenes System nur in Form einer Festinstallation ein zufriedenstellendes Ergebnis zulässt. Natürlich wollten wir mit einem der marktführenden Unternehmen im Bereich der Großbeschallung zusammenarbeiten, da in diesem Sektor nur wenige Hersteller eine Reputation haben, welche allseits Anerkennung findet und keine Fragen mehr offen lässt. Mit L-Acoustics ist uns dies hervorragend gelungen, da Kunden aus jedem Bereich und auch deren Technikpartner die Qualität und Leistung dieser Systeme zu beurteilen und zu schätzen wissen.“ Martin Waidhas ist stolz auf das Ergebnis: „All diese Herausforderungen konnten wir mit der Marke L-Acoustics, dem TEQSAS Vertrieb und RheinlandAkustik VT als technischen Dienstleister hervorragend meistern. Das Zusammenspiel im Saal Maritim, bestehend aus KARA, ARCS WIDE/FOCUS, SB18, X8 und 5XT sowie im Saal Beethoven bestehend aus SYVA, SYVA LOW, ARCS WIDE/FOCUS und 5XT, macht das Klangergebnis in den Sälen perfekt und unsere Kunden sehr zufrieden.“

Jörg Hamacher, TEQSAS Vertriebsleiter geht detailliert auf das Konzept ein: „Der Saal Maritim hat eine sehr komfortable Größe und verfügt über eine breite eingebaute Bühne. Das Beschallungssystem muss jeden Bereich akustisch abdecken und jedem Sitzplatz ein sprachliches und musikalisches Hörerlebnis zuweisen und zugleich karnevalstauglich sein. Das heißt, eine multifunktionale Anlage nach neuestem technischem Standard, die auch nachhaltig in der Vermarktung funktioniert, kurzum L-Acoustics. Um sich auch architektonisch unauffällig in die klassische Interior-Gestaltung einzufügen, haben wir alle L-Acoustics Komponenten in Weiß geliefert.“

Als Hauptsystem L/R kommen zwei Variable-Curvature-Line-Source-Arrays zum Einsatz bestehend aus elf KARAi Lautsprecherelementen. Sie sind auf den Zuschauerraum und den umlaufenden Balkon mit seinen zwei Ebenen im Maritim Saal ausgerichtet. An beiden Bühnenseiten sind vier L-Acoustics SB18m Subwoofer als mobiler 2 x 2 Block positioniert. Auf Wunsch der Hoteldirektion wurde sogar eine zweite Subwoofer Position definiert, bei welcher sich die SB18m Subwoofer auf der Bühne sowie links und rechts vor dem Bühnenportal befinden. Als Centerbeschallung fungieren Constant-Curvature-Line-Source Arrays, die sich aus zwei ARCS Focus- und zwei ARCS Wide Lautsprechern zusammensetzen und im Vergleich zur Hauptbeschallung einen Meter weiter in den Zuschauerraum versetzt sind. Sie versorgen den mittleren Bereich vor der Bühne, den hinteren mittleren Saalbereich und den Balkon mit Direktschall und realisieren die Mittenortung. Im Nahfeld sorgen 5XT Koaxiallautsprecher an acht Positionen auf der Bühnenkante für den guten Ton in dem Zuschauerraum. An 12 Positionen unter dem Balkon – jeweils an einer außen links und rechts sowie an zehn Positionen unter dem hinteren Teil des Balkons – gewährleisten die von RheinlandAkustik installlierten L-Acoustics X8 Boxen sowie weitere Komponenten unterhalb der seitlichen Balkone und unterhalb des gegenüber der Bühne platzieren Balkons die entsprechende Delay-Beschallung. Der L-Acoustics Software Network Manager steuert die in den Beschallungssystemen integrierten Verstärkergruppen.“

Im Beethoven Saal wurden die neuen L-Acoustics SYVA Lautsprecher basierend auf der „Colinear Source“ Technologie und ARCS Wide/Focus als Centerlautsprecher installiert. Die elegant weißen Säulenlautsprecher eignen sich für mittlere Reichweiten und überzeugen durch hohe Klangtreue und hohen Schalldruck. Für das Nahfeld hat man 5XT Monitorlautsprecher eingesetzt, das Bassfundament bilden SB18 Subwoofer. Auch hier wurde man dem Wunsch des Kunden gerecht, ein sich perfekt in die Architektur einfügendes Beschallungssystem zu installieren, das auch optisch nicht als technisches Element hervorsticht.“