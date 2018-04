Verstärkte Investitionen in britischen und irischen Markt

Lawo, Hersteller von IP-basierten Audio/Video-Systemen und Steuerungslösungen, begrüßt in seinem Team Craig Newbury als Director of Sales and Operations, der ab sofort die Verantwortung für alle Aktivitäten von Lawo in Großbritannien und Irland übernimmt. Newbury bringt in seine neue Aufgabe über 18 Jahre Erfahrung im Bereich Broadcast ein, die er in einer Reihe von technischen, operativen und kaufmännischen Funktionen gesammelt hat. Nach mehreren Jahren in leitenden Positionen im Vertriebsmanagement in Europa war Newbury zuletzt als Vice President of Sales and Marketing bei Wohler tätig. Craig Newbury über seine neue Position: „Lawo ist ein fortschrittliches, ingenieurtechnisch geführtes Unternehmen, das Werte wie Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit in den Mittelpunkt stellt. Eine einzigartige Palette an Lösungen ermöglicht es Lawo, seinen Kunden einen vollständig IP-basierten Broadcast-Workflow anzubieten, der Audioproduktion, Videoinfrastruktur, Steuerung und Analyse abdeckt. Die technologische Innovationskraft, das zukunftsorientierte Denken und die absolute Kundenorientierung des Unternehmens waren die bestimmenden Faktoren für meine Entscheidung. Ich freue mich darauf, Lawos Präsenz in Großbritannien und Irland weiter zu entwickeln und zu verbessern und unseren Kunden zu helfen, ihre Visionen voll und ganz umzusetzen! “

Jamie Dunn, Head of Global Sales: „Wir freuen uns sehr, dass Craig nun auch zur Lawo Familie gehört. Er bringt viel Erfahrung mit und pflegt ausgezeichnete Beziehungen zu Kunden und Partnern. Craig passt perfekt in unser Team, gerade jetzt, da wir weiter verstärkt in wichtigen Märkten wie Großbritannien investieren. „