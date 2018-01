Brähler Conventions stellt sich als Full-Service Partner für Veranstaltungstechnik auf der Best of Events vor

Am 10. und 11. Januar 2018 trifft sich die Event- und MICE- Branche auf der führenden Fachmesse „Best of Events International“ in der Westfalenhalle Dortmund. Brähler Convention wird als leistungsstarker Full-Service Partner für Veranstaltungstechnik auf der Leitmesse für Erlebnismarketing mit einem eigenen Stand vertreten sein. Treffen Sie die Brähler Convention-Mitarbeiter am Stand 4.D28 in Halle 4. Dort können sich Kunden und Interessierte über den Einsatz aktuellster und modernster Veranstaltungstechnik, zu branchenspezifischen Entwicklungen und zum vollumfänglichen Serviceportfolio des Unternehmens informieren.

Seit 60 Jahren ist Brähler auf Konferenz- und Veranstaltungstechnik spezialisiert und gehört mit über 100.000 durchgeführten Veranstaltungen in diesem Marktsegment zu einem der führenden Unternehmen. Brähler Convention betreut die Technik und übernimmt die technische Planung für Events jeder Größe und Art – seien es Hauptversammlungen, Abendveranstaltungen, große Tagungen, Konferenzen oder Firmenjubiläen. Sie vermieten das komplette Spektrum verfügbarer Veranstaltungstechnik: von der Audio-, Video-, Konferenz- und Dolmetschertechnik bis zu den Bereichen Licht und IT.

Eine besondere Stärke des Unternehmens ist die Schnelligkeit und Internationalität. Brähler verfügt über ein Netzwerk von mehr als 40 Partnern auf der ganzen Welt und ist in der Lage, schnell zu handeln.

In Deutschland finden Sie Brähler Convention an den Standorten: Königswinter (Zentrale), Berlin, Hamburg, Dresden, Stuttgart, München und Frankfurt am Main. Der Fokus der Arbeit liegt auf der hohen Qualität der technischen Produkte und Dienstleistungen.

Mehr Informationen zu Brähler Convention finden Sie unter www.braehler-convention.de