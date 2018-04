beyerdynamic ändert die Spielregeln für perfekten Musikgenuss: Die Zukunft des Kopfhörers ist digital und individuell, getreu dem Motto: MAKE IT YOURS. Durch die innovative Klang-Personalisierung von Mimi Hearing Technologies und die hauseigene Make It Yours App (MIY app) haben die Heilbronner Audio-Spezialisten eine neue Generation mobiler Kopfhörer-Technologie geschaffen, die alles andere in den Schatten stellt. Die neue wireless Familie von beyerdynamic bringt Bewegung in den Kopfhörermarkt: Sie verbindet die uneingeschränkte Mobilität drahtloser Modelle mit der herausragenden Klangqualität, die man von den kabelgebundenen beyerdynamic Kopfhörern mit Tesla-Technologie kennt. Doch wegweisende Kopfhörer wie der Aventho wireless, Xelento wireless oder Amiron wireless sind erst der Anfang. Vom 10. bis 13. Mai 2018 können sich Journalisten und Messebesucher live auf der High End 2018 in München von den atemberaubenden Innovationen aus dem Hause beyerdynamic überzeugen.

Aventho wireless – der preisgekrönte Wegbereiter

Mit dem geschlossenen Mid-Size-Kopfhörer Aventho wireless hat beyerdynamic auf der letztjährigen IFA den Grundstein für eine neue Generation von Kopfhörern gelegt. Mit seinem zeitlosen, mobilen Design, erlesenen Materialien, Tesla Schallwandlern sowie Unterstützung von Qualcomm® aptX™ HD und AAC ist der ohraufliegende Aventho wireless der optimale Begleiter für audiophile Musikliebhaber. Bestnoten der Fachpresse sowie eine Reihe von namhaften Auszeichnungen sprechen für sich. So erhielt der Aventho wireless unter anderem den CES 2018 Innovation Award, den Red Dot Award: Product Design 2018 sowie den diesjährigen Innovationspreis der AUDIO-Redaktion. Nur echte Meilensteine im Audio-Bereich erhalten diese begehrte Auszeichnung im Rahmen der Preisverleihung „Das Goldene Ohr“ in München.

Einzigartig individuell: Mimi Klang-Personalisierung

Was den Aventho wireless und die anderen Kopfhörer der wireless Familie von beyerdynamic so einzigartig macht, ist ihre individuelle Klang-Personalisierung. Mit dieser innovativen Technologie der Berliner Audio-Experten von Mimi Hearing Technologies werden die hervorragenden drahtlosen beyerdynamic Kopfhörer dynamisch auf die persönliche Hörleistung ihres Besitzers eingestellt. Selbst feinste Nuancen werden wieder wahrnehmbar, ohne die Lautstärke zusätzlich aufdrehen zu müssen – als hätte das Gehör eine Verjüngungskur erhalten. Einfach besser hören und gleichzeitig dieses empfindliche Sinnesorgan langfristig schonen: Mit beyerdynamic wireless Kopfhörern ist das keine Zukunftsmusik mehr.

Besser hören und Musik schonend genießen – ein Leben lang

Ein sechsminütiger Hörtest in der kostenlosen beyerdynamic „Make It Yours“ App für iOS und Android genügt, um ein individuelles Profil für den Nutzer zu berechnen. Dieses wird direkt im Kopfhörer abgespeichert, sodass die digitale Klang-Personalisierung unabhängig von der Audio-Quelle funktioniert. Wird der Test regelmäßig durchgeführt, lassen sich auch kleinste Veränderungen im Hörvermögen ausgleichen. So klingt die Lieblingsmusik jeden Tag so perfekt, wie sie klingen soll. Gleichzeitig kann der Nutzer per MIY App sein tägliches Hörverhalten erfassen und diverse weitere Einstellungen an den Kopfhörern vornehmen, damit der Musikgenuss noch persönlicher wird.

Xelento wireless – das ultra-mobile Klangwunder

Mit dem Xelento wireless profitiert ein weiterer mobiler Kopfhörer der Spitzenklasse von der individuellen Klang-Personalisierung. Das leichte In-Ear-Modell überzeugt nicht nur durch beste Verarbeitung und Materialqualität, sondern auch durch ein kompaktes Design auf höchstem technischen Niveau: Den Ingenieuren aus Heilbronn ist es trotz seiner winzigen Abmessungen gelungen, auch den Xelento wireless mit den inzwischen legendären Tesla-Treibern auszustatten. Im Zusammenspiel mit der Klang-Personalisierung per MIY App erreicht der Bluetooth-Kopfhörer dadurch eine Klangqualität, die man von In-Ear-Modellen so bisher nicht kannte.

Amiron wireless – für mehr Freiheit zuhause

Der neueste Streich der Audio-Spezialisten von beyerdynamic ist der ohrumschließende Amiron wireless. Er verbindet die völlige Freiheit eines kabellosen Kopfhörers mit makellosem Klang, wie ihn nur die Tesla Technologie von beyerdynamic ermöglicht. Auch dieser geschlossene Bluetooth-Kopfhörer lässt sich per MIY App individuell anpassen, für eine dynamische Klang-Personalisierung unabhängig von der Audio-Quelle. Gleichzeitig erfüllt er auch höchste Ansprüche an Design, Ergonomie und Ausstattung. Neben Codecs wie Qualcomm® aptX™ HD und Apple AAC unterstützt der Amiron wireless auch die verzögerungsarme Übertragung mit aptX™ LL, wodurch er auch für den Einsatz mit modernen Fernsehern bestens gerüstet ist.

beyerdynamic auf der High End 2018

Diese und viele weitere innovative Produkte von beyerdynamic können die Besucher der High End 2018 in München vom 10. bis 13. Mai live auf dem MOC Gelände in Halle 4 am Stand U02 erleben. Die Mimi Klang-Personalisierung kann zudem in einer speziellen Hörkabine ausprobiert werden. Um als Medienvertreter einen Termin für die Standtour oder ein Einzelgespräch zu vereinbaren, stehen die Pressekontakte gerne jederzeit zur Verfügung.