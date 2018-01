Best of Events 2018

Die BOE, internationale Fachmesse für Erlebnismarketing, findet 2018 am 10. und 11. Januar in der Messe Dortmund statt. Zirka 480 Aussteller präsentieren sich den Fachbesuchern aus Veranstaltungsagenturen und Unternehmen. Die Fachmesse bietet ein anspruchsvolles Rahmenprogramm mit Vorträgen. Die Titel der Themenangebote: SAFETY- & SECURITY-FORUM, MICE-FORUM, CAREER HUB, ACTS ON STAGE und DIGITAL-FORUM. Besondere thematische Schwerpunkte sind 2018 Veranstaltungssicherheit und Catering.

Im Januar fand im Vorfeld der BOE 2017 der Europäische Street-Food-Kongress im Kongresszentrum Westfalenhallen statt – 2018 zählt die Veranstaltung zum Programm der Internationalen Fachmesse für Erlebnismarketing. „Die BOE ist die Messe, in die der Street-Food-Kongress genau hineinpasst“, begründet Initiator und Gastronom Ulf Tassilo Münch die Terminierung. „Street Food und Event – das wollen wir zusammenbringen.“ Leistungsträger, Meinungsführer und Innovatoren der internationalen Street-Food-Szene treffen sich auf der BOE 2018 zu Vorträgen, Diskussionen und Workshops, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen, voneinander zu lernen und die Weichen für die Zukunft zu stellen. Ein weiteres Highlight der BOE ist auch 2018 die Verleihung der BEA-/INA-Awards für kreative und gelungene Live-Kommunikation auf der Messe.

2018 wird sich die BOE außerdem internationaler präsentieren. Nach der Premiere des Holland-Pavillons 2017 gibt es im kommenden Jahr Länder-Pavillons zu den Gastländern Niederlande, Schweiz und Österreich. Ausländische Unternehmen und MICE-Destinationen demonstrieren hier ihre Leistungsfähigkeit und stehen für grenzüberschreitende Projekte zur Verfügung. Außerdem haben sich für 2018 Delegationen aus dem Ausland angekündigt, darunter auch eine Delegation aus Indien Auch wird es am Vorabend ein Netzwerktreffen mit Vertretern internationaler Verbände aus der Event-Branche geben.

Das sind die Foren 2018

Die Themen des SAFETY- & SECURITY-FORUMS auf der BOE 2018 reichen von A wie Arbeitsschutz über E wie Eventrecht, S wie Sicherheitsberatung und -konzepte sowie V wie Versicherung bis zu Z wie Zutrittssteuerung. Unter der Schirmherrschaft des Bundesverbands Veranstaltungs-sicherheit (bvvs) und in Kooperation mit dem Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik VPLT sowie der BOE bieten Experten Fachvorträge und Workshops an.

Die Digitalisierung gewinnt in der Eventbranche mehr und mehr Bedeutung. Sie wird die Branche tief greifend verändern. Im DIGITAL-FORUM beleuchten prominente Redner Trends wie den digitalen Wandel, mobile Kommunikation und virtuelle Realitäten sowie Chancen und Möglichkeiten für Veranstalter. Außerdem stellen verschiedene Start-ups ihre Ideen, Ansätze und Technologien vor.

Leitthema des CAREER HUB ist der Fachkräftemangel in der Event-Industrie. Das Studieninstitut für Kommunikation, strategischer Bildungspartner der BOE 2018, antwortet zusammen mit führenden Köpfen aus Wissenschaft und Wirtschaft auf die Frage, was Unternehmen und Agenturen tun können, um qualifizierte Fachkräfte zu finden und bewährte Mitarbeiter zu halten. Prof. Dr. Cornelia Zanger von der TU Chemnitz stellt aktuelle Forschungsergebnisse vor. Ihr Credo: „Es reicht nicht mehr, Veranstaltungskaufleute oder Bachelor- und Masterabsolventen direkt von der Uni einzustellen. Zusehends ist Spezialwissen gefragt.“

Die Märkte sind im Umbruch: Viele Industrien, Firmen und Verbände erfinden sich und ihre Veranstaltungen neu. Das MICE-FORUM möchte ausgetretene Pfade verlassen, handfeste Ideen mitgeben und Mut machen, neue Konzepte auszuprobieren.

Im Rahmen von ACTS ON STAGE schließlich erleben die Besucher an beiden Messetagen je vier Shows mit potenziellen Bühnenkünstlern für ihre nächste Veranstaltung. Ob Artisten, Partybands, Moderatoren, Comedians, Musiker, Bauchredner oder Illusionskünstler. Das Workshop-Programm in Halle 8 richtet sich am ersten Messetag an Veranstalter und am folgenden Messetag an Künstler. Wie sieht die Dramaturgie des perfekten Events aus? Wann muss ich mit den Planungen für ein Event beginnen? Wie kann die Kommunikation zwischen Künstlern und Veranstaltern verbessert werden? Diese Fragen und weitere Themen sind Schwerpunkte der Workshops.

Die Besucher holen sich auf der BOE 2018 Fachwissen und profitieren von konzeptionellen Erfolgsrezepten sowie neuen Kontakten. Auf der BOE kann gleich zu Beginn des neuen Jahres über Projekte und Budgets gesprochen werden. Fachlicher Träger der BOE ist der FAMAB Kommunikationsverband