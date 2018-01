Die Firma B-Musik aus Berlin hat Ihren Bestand um die EHRGEIZ Supernova RGBW erweitert

Das in Berlin Alt-Treptow Berlin Adlershof ansässige Unternehmen von Robert Schlegel bietet von Eventservice über Videoproduktionen bis zur Festinstallation alles aus einer kompetenten Hand. Schon seit 12 Jahren geht man als professioneller Full- Service Dienstleister, bei der Produktauswahl für Kundenveranstaltungen keine Kompromisse ein.

„Wir sind wirklich sehr beeindruckt über den enormen Output der Super Nova RGBW, dagegen sehen die Mitbewerberlampen wirklich dunkel aus. Dazu bietet der pixelfreie, homogene Output viele Einsatzmöglichkeiten. Auch den Feuchtigkeitstest haben sie gleich bei der ersten Veranstaltung unter Beweis stellen müssen und mit Bravur bestanden.“ So Robert Schlegel, Geschäftsführer B-Musik.

„Die Ehrgeiz Supernova RGBW erfreut sich bereits jetzt großer Beliebtheit in unserem Materialpool. Aufgrund ihres enormen Output und den universellen Einsatzmöglichkeiten als Washlight, Blinder oder Strobe wie auch der schon erwähnten Outdoor Fähigkeiten, macht sie für uns zu einem sehr gelungenen Alleskönner.“

Bei Interesse freut sich das Team von B-Musik über ihre Anfragen an: info@b-musik.de