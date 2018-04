Einmal mehr definiert beyerdynamic mobilen Hörgenuss neu. Der geschlossene Mid-Size-Kopfhörer Aventho wired verbindet stilvolle Optik, maximalen Komfort, ausgesuchte Materialien und die legendäre Tesla-Technologie des Heilbronner Audiospezialisten. Das Ergebnis überzeugt durch eine Klangqualität und Detailfülle, die man so bislang nicht von einem On-Ear-Hörer kannte. Sein mobiler, zeitloser Look wurde mit dem Red Dot Award: Product Design 2018 ausgezeichnet. Der Aventho wired ist damit der ideale Begleiter für audiophile Musikliebhaber, die eine hochwertige Kabelverbindung bevorzugen. Nie war es einfacher, unterwegs in eigene Klangwelten abzutauchen – und dabei jede noch so feine Nuance im Detail zu hören.

Einzigartige Klangerlebnisse mit Tesla-Technologie

Der neue Aventho wired schlägt die Brücke zwischen einem mobilen Kopfhörer mit klassischer Anmutung und innovativer Audio-Technik der nächsten Generation, wie sie nur beyerdynamic hervorbringt. Wer sich einmal von der Überlegenheit der Tesla-Schallwandler von beyerdynamic überzeugen konnte, wird Kopfhörer mit dieser Technik auch im Alltag nicht mehr missen wollen. Nicht umsonst gilt die Tesla-Technologie als Meilenstein in der über 90-jährigen Geschichte des Heilbronner Audiospezialisten.

Hi-Res Audio für optimalen Musikgenuss

Die herausragenden Schallwandler bieten einen kräftigen, aufgeräumten Bassbereich, ausgewogene, detaillierte Mitten und seidig-angenehme Höhen. Darüber hinaus ist der Aventho wired Hi-Res Audio zertifiziert und kann hochauflösende Audiodateien verarbeiten. So fühlt sich der Träger in seine Musik hineinversetzt, entdeckt mit jedem Takt neue Details und erlebt ein Klangspektrum, das die bisherigen Grenzen mobiler Kopfhörer sprengt.

Funktionalität für höchste Ansprüche

Der Aventho wired bietet diese Klangqualität im kompakten Format, das perfekt auf die Bedürfnisse der heutigen Zeit zugeschnitten wurde: Durch seine drehbaren Gehäuseschalen kann der Aventho wired mühelos zusammengelegt werden und passt so in jedes Gepäck. Eine integrierte Drei-Knopf-Fernbedienung und ein hochwertiges Freisprechmikrofon am steckbaren Kabel erlauben es, jederzeit die Medienwiedergabe am Smartphone oder Tablet zu steuern oder Anrufe entgegen zu nehmen. Optional kann der Aventho wired mit dem innovativen High-Res DAC / Kopfhörerverstärker Impacto universal von beyerdynamic gekoppelt werden, um das Maximum aus digitalen Audiodateien herauszuholen – sowohl an iOS- und Android-Mobilgeräten, als auch an PCs oder Notebooks. Mit dem Impacto universal wird der Aventho wired zur wohl kleinsten High-End-Anlage der Welt.

Herausragendes Design und Tragekomfort – auch unterwegs

Jeder Zentimeter des Aventho wired zeugt von höchster Handwerkskunst und Langlebigkeit – tatsächlich wird der Kopfhörer in Handarbeit in Deutschland gefertigt. Jedes Detail wurde auf die Kundenbedürfnisse abgestimmt. Seine weichen Polster schmiegen sich angenehm an die Ohren. Der exakt austarierte Anpressdruck der schwingungsarmen Bügel aus gestrahltem Edelstahl sorgt für einen komfortablen Sitz. Durch seine perfekte Passform schirmt der Kopfhörer Außengeräusche hervorragend ab. So kann sein Träger selbst im hektischen Alltag jede Facette seiner Lieblingsmusik genießen. Gemeinsam mit seinem kabellosen Zwilling Aventho wireless, der zusätzlich über die Mimi Klang-Personalisierung verfügt, wurde der Aventho wired mit dem angesehenen Red Dot Award: Product Design 2018 ausgezeichnet. Seine einzigartige Verbindung aus Design und Technik überzeugt auf ganzer Linie.

Verfügbarkeit und Preis

Der Aventho wired ist ab Anfang Mai 2018 online und im Fachhandel verfügbar. Es gibt ihn in den Farbvarianten Schwarz oder Braun. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 329,00 Euro (inklusive Mehrwertsteuer).

beyerdynamic auf der High End 2018

Den Aventho wired sowie viele weitere innovative Produkte von beyerdynamic können die Besucher der High End 2018 in München vom 10. bis 13. Mai live auf dem MOC Gelände in Halle 4 am Stand U02 erleben. Die Mimi Klang-Personalisierung kann zudem in einer speziellen Hörkabine mit verschiedenen wireless Modellen von beyerdynamic ausprobiert werden. Um als Medienvertreter einen Termin für die Standtour oder ein Einzelgespräch zu vereinbaren, stehen die Pressekontakte gerne jederzeit zur Verfügung.