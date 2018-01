AV Stumpfl präsentiert Leinwand-Zubehörprodukt und Medienserver auf der ISE 2018

Der österreichische Technologiehersteller AV Stumpfl® wird auf der diesjährigen ISE Messe in Amsterdam vom 6. bis 9. Februar 2018 ein Leinwand-Zubehörteil, eine Reihe innovativer Projektionsleinwände und 8K Medienserver vorstellen. Die AV Stumpfl Produktphilosophie orientiert sich an dem Ziel, schnellere Aufbauzeiten, weniger Wartungsaufwand, mehr Mobilität und geringere Gesamtbetriebskosten (TCO) zu ermöglichen. Diese Grundprinzipien führten zur Entwicklung des T-32 Shift.

T-32 Shift ist kompatibel mit AV Stumpfl Monoblox32 und MonoClip32 Leinwandrahmen, was bedeutet, dass das neue Zubehörteil ganz einfach mit bestehenden AV Stumpfl Leinwandsystemen kombiniert werden kann.

Mit dem T-32 Shift kann eine einzige Person in weniger als fünf Minuten ein komplettes Leinwandsystem aufbauen und zusätzlich die Höhe justieren.

„In unserer Industrie sind es oft die kleinen Details, die eine große Wirkung entfalten. Wenn einen erfahrene AV-Profis fragen: „Warum habt ihr das nicht schon immer so gemacht?“, weiß man, dass man in die richtige Richtung denkt. Die Entwicklung des T-32 basiert zu gleichen Teilen auf unseren eigenen technischen Ideen und dem extrem wichtigen Kundenfeedback.“

– Tobias Stumpfl, CEO, AV Stumpfl

AV Stumpfl wird auf der ISE neben einer großen Auswahl an preisgekrönten Projektionsleinwänden auch die neuesten Hard- und Softwareprodukte aus dem Medienserverbereich vorstellen, inklusive der neuen Wings Vioso RX 2.2 Software. Einige der interessantesten Neuerungen der Software sind:

– Eine Creator Lizenz, die ohne Dongleschutz für Showproduktionen und als Show Master verwendet werden kann.

– Neue Echtzeiteffekte

– Preview Engine auf Basis der Wings RX Render Engine

RX 2.2 User können auch Hot-Backup Clients für verschiedene Playout-Clients spezifizieren.

Der Hot-Backup Client erhält alle nötigen Informationen, um den Playout-Client während der Ausspielung ersetzen zu können. Alle nötigen Mediendateien werden ebenfalls zum Hot-Backup Client kopiert. Im extrem unwahrscheinlichen Fall, dass es zu einer Störung beim Playout Client kommen sollte, kann der Hot-Backup Client die Aufgaben des Playout-Clients übernehmen, ohne dass IP Adressen editiert werden müssen.

Ein weiteres ISE Highlight des AV Stumpfl Standes ist das UHD Player System.

Die populären UHD Player Systeme wurden für den professionellen 24/7 Einsatz in Installationsumgebungen entwickelt.

Die Solid State Medienplayer können Dateien mit einer Auflösung von bis zu 4096 x 2160 Pixel bei 60fps durch die Verwendung des H.265 Codecs zuspielen.

Mehrere UHD Player können durch Verwendung eines Synchronisierungsprotokolls über IP Netzwerke Frame genau synchronisiert werden.

Das hin- und herwechseln von einer Tonspur zur nächsten (Stichwort Multi-Language) kann auch während des Abspielens eines Videos problemlos erfolgen.

Natürlich wird auch das Flagschiff der AV Stumpfl Serverfamilie, der Wings Engine RAW 8K, in Amsterdam zu sehen sein. Der Wings Engine RAW Medienserver ist der zur Zeit einzige Medienserver seiner Art, der vier unkomprimierte 4K (4:4:4) Signalströme bei 60fps gleichzeitig ausspielen kann. Standbesucher werden zudem die Möglichkeit dazu haben, die automatische Wings Vioso Kamerakalibrierung und interaktive Wings Touch Steuerungen ausprobieren zu können.