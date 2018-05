Maximale Bewegungsfreiheit trifft individuelles Klangerlebnis der Superlative mit Tesla-Technologie und dynamischer Klang-Personalisierung. MAKE IT YOURS!

Ob tragende Melodien, pulsierende Rhythmen oder treibende Bässe: Musik und Bewegung, das passt einfach perfekt zusammen. Der Amiron wireless von beyerdynamic verbindet darum die herausragende Klangqualität eines kabelgebundenen Kopfhörers mit der völligen Freiheit eines kabellosen Modells. Natürlich verfügt der neue geschlossene Over-Ear-Kopfhörer über die revolutionäre beyerdynamic Tesla-Technologie für ein sensationelles Klangbild, das Maßstäbe setzt. Damit wird Musik in jedem Raum zum audiophilen Erlebnis, bei dem selbst feinste Nuancen ganz neu zur Geltung kommen. Durch die dynamische Mimi Klang-Personalisierung mit Hilfe der MIY App von beyerdynamic erreicht der Amiron wireless eine völlig neue Stufe der Perfektion. Das macht ihn zur idealen Wahl für alle anspruchsvollen Musikliebhaber, die besten Klang absolut grenzenlos in den eigenen vier Wänden genießen möchten.

Das individuelle Hörerlebnis per MIY App

Lässt sich klangliche Perfektion noch steigern? Die selbstbewusste Antwort von beyerdynamic auf diese Frage lautet „Ja“. Das menschliche Gehör unterscheidet sich von Person zu Person und verändert sich stark im Laufe eines Lebens. Diese Erkenntnis wurde durch jüngste Forschungsergebnisse in der Audiologie erneut bestätigt. Darum arbeitet beyerdynamic mit den Experten von Mimi Hearing Technologies in Berlin zusammen. Das gemeinsame Ziel: Kopfhörer, die sich perfekt an das individuelle Gehör des Trägers anpassen wie ein Maßanzug. Nicht umsonst ist das Motto der beyerdynamic wireless Familie MAKE IT YOURS.

Ganz einfach zur optimalen Klang-Personalisierung

Über einen speziellen Hörtest basierend auf den Forschungen von Mimi wird in der MIY App für Android- und iOS-Mobilgeräte ein individuelles Hörprofil erstellt. Damit wird der Klang des Amiron wireless dynamisch auf das Hörvermögen seines Trägers angepasst. Das Profil selbst wird direkt im Kopfhörer abgespeichert. So bietet der Amiron wireless seinem Besitzer an jeder Bluetooth-Audioquelle stets ein optimales Klangerlebnis. Durch die dynamische Klang-Personalisierung kann der Träger sein Gehör bewusst schonen, ohne auf großartigen Sound verzichten zu müssen. Gleichzeitig behält er über die integrierte Tracking-Funktion der App seinen täglichen Musik-Konsum im Blick und kann weitere Einstellungen vornehmen.

Kabellose Innovationen aus Heilbronn

Nach dem ohraufliegenden Aventho wireless und dem In-Ear-Kopfhörer Xelento wireless bietet beyerdynamic mit dem ohrumschließenden Amiron wireless nun für jede Kopfhörer-Spielart eine hochwertige kabellose Lösung. Trotz der höchst unterschiedlichen Bauweisen kommt bei allen Modellen die herausragende Tesla-Technologie von beyerdynamic zum Einsatz – ein bemerkenswertes Beispiel deutscher Ingenieurskunst. Aktuelle Codecs wie Qualcomm® aptX™ HD und Apple AAC garantieren höchste drahtlose Klangqualität via Bluetooth. Auch für den Einsatz an modernen Fernsehern mit Bluetooth-Sendern bietet sich der Kopfhörer an, da er die verzögerungsarme Übertragung mit aptX™ LL beherrscht. Wird der Amiron wireless doch einmal kabelgebunden verwendet, unterstützt er selbstverständlich natives Hi-Res Audio.

Kompromisslose Klangqualität mit Tesla-Technologie

Die geradezu legendären Schallwandler von beyerdynamic sorgen dafür, dass auch der geschlossene Amiron wireless mit tiefen, präzisen Bässen, vollen, natürlichen Mitten und seidig-klaren Höhen begeistert. Durch die weichen Polster, die das Ohr angenehm umschließen, kommt dieser akustische Detailreichtum voll zur Geltung: Außengeräusche werden gedämpft, keine klangliche Nuance geht verloren, sei es das sanfte Zupfen einer Saite oder das leise Atmen eines Sängers. Der Zuhörer wird durch die bemerkenswerte Räumlichkeit und Präsenz des Amiron wireless buchstäblich in das musikalische Werk hineinversetzt.

Perfektion in allen Bereichen

Auch bei Ausstattung und Ergonomie erfüllt der Amiron wireless höchste Ansprüche: Das integrierte Touchpad in der rechten Kopfhörerschale und das eingebaute Mikrofon in bewährter beyerdynamic Qualität machen den kabellosen Kopfhörer zur perfekten Ergänzung eines Smartphones oder Tablets. Durchdachtes Design und erlesene Materialien wie Alcantara® sorgen beim Amiron wireless für maximalen Tragekomfort mit optimal ausbalanciertem Anpressdruck und angenehmer Passform. Hier zeigt sich die höchste Kunstfertigkeit und jahrzehntelange Erfahrung der Heilbronner Kopfhörer-Manufaktur.

Verfügbarkeit und Preis

Der Amiron wireless ist ab Mitte Mai 2018 online und im Fachhandel verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 699,00 Euro (inklusive Mehrwertsteuer).

beyerdynamic auf der High End 2018

Den Amiron wireless sowie viele weitere innovative Produkte von beyerdynamic können die Besucher der High End 2018 in München vom 10. bis 13. Mai live auf dem MOC Gelände in Halle 4 am Stand U02 erleben. Die Mimi Klang-Personalisierung kann zudem in einer speziellen Hörkabine mit verschiedenen wireless Modellen von beyerdynamic ausprobiert werden. Um als Medienvertreter einen Termin für die Standtour oder ein Einzelgespräch zu vereinbaren, stehen die Pressekontakte gerne jederzeit zur Verfügung.