Neu gegründete Tochtergesellschaft der Adam Hall Group erwirbt wichtige Vermögenswerte des US-amerikanischen Vertriebspartners ̶̶ Zusammenschluss der Unternehmen zur weiteren Expansion

Adam Hall North America, Inc., eine neu gegründete Tochtergesellschaft der deutschen Adam Hall Group gibt bekannt, dass sie sich mit ihrem in New Jersey ansässigen Vertriebspartner für Nordamerika, Musical Distributors Group (MDG), zusammengeschlossen hat. Die Partnerschaft wird die Präsenz der Adam Hall Group in den USA und in Kanada stärken und die Kundenerfahrung sowie das Wachstum verbessern.

Mit diesem Zusammenschluss wird die Präsenz der Marken von Adam Hall wie LD Systems, Cameo Lighting, Gravity Stands, Palmer und Defender Kabelbrücken sowie den exklusiven Vertriebsmarken von MDG wie Höfner, Ultrasone, EBS, Mad Professor und Lock-It Straps gestärkt. Durch die Kombination der Vertriebs- und Servicekompetenz von MDG für Nordamerika mit den Stärken der Adam Hall Group in den Bereichen Betrieb, Logistik und Marketing ist die Adam Hall North America, Inc. dank höherer Reichweite und Produktverfügbarkeit für den Musik- und Event-Technologiemarkt in Nordamerika optimal gerüstet. Kundenservice, Beratung und Kundenzufriedenheit werden dabei auch künftig im Fokus stehen. „Unser Geschäft ist Jahr für Jahr stark gewachsen. Wir bündeln unsere Kräfte, um dieses Wachstum für alle Marken von Adam Hall sowie unsere weiteren exklusiven Vertriebsmarken voranzutreiben. So ist es uns außerdem möglich, in zusätzliche Marktsegmente zu expandieren“, erklärt Steven Savvides, Präsident der neuen Adam Hall North America, Inc. „Gemeinsam mit unserem strategischen Standort in New Jersey verfügen wir über 32 Jahre Erfahrung in der Branche und können auf umfangreiche Ressourcen, Fachpersonal und ein etabliertes Netzwerk an Kunden zurückgreifen. Diese Partnerschaft wird sowohl das Geschäft mit bestehenden als auch mit neuen Kunden vorantreiben.“ „Der Zusammenschluss mit der Musical Distributors Group erweitert unsere Kapazitäten und geografische Präsenz, um Kunden auf dem nordamerikanischen Markt besser zu erreichen und ihnen einen optimalen Service zu bieten“, erklärt Alexander Pietschmann, CEO der Adam Hall Group. „Steven und sein engagiertes Team haben in den vergangenen Jahren hervorragende Arbeit geleistet und ein starkes Kundennetzwerk aufgebaut. Darüber hinaus konnten wir wertvolle Einblicke in den Markt gewinnen. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und die Gelegenheit, unsere Wachstumspläne gemeinsam mit unserem Team voranzutreiben, sodass unsere nordamerikanischen Kunden in Zukunft von einem noch besseren Service und unserer gesamten Erfahrung profitieren“, so Gabriel Medrano, COO für Nordamerika.

Der Deal wurde im ersten Quartal 2018 unterzeichnet und abgeschlossen.

Im Zuge dieser Expansion stellt die Adam Hall Group vom 6. bis 8. Juni auf der InfoComm 2018 in Las Vegas (Stand #C-428) ihr wachsendes Eventtechnik-Portfolio aus. Vorgestellt werden neue Produktinnovationen in den Bereichen Pro Audio, LED-Lichttechnik, Bühnenequipment und Stative.

