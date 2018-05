Gezielt ausgerichtet auf inhaltliche und methodische Anforderungen von Führungskräften und Professionals in der Veranstaltungsbranche – im Adam Hall Experience Center in Neu-Anspach – Kick off Woche ab 18. Juni – weitere Management-Trainings zu Organisation, Vertrieb, Personal, Technik, Recht und Innovation im 2. Halbjahr.

Mit der Kick-Off-Woche startet am 18. Juni das neue Weiterbildungsformat PROseminare der Deutschen Event Akademie in Kooperation mit der Adam Hall Group. Das neu eröffnete Experience Center in Neu-Anspach, dem hessischen Firmenstandort der Adam Hall Group, ist der perfekte fachliche und architektonische Rahmen für die neuen PROseminare.

Im 2. Halbjahr 2018 ergänzen zusätzliche Seminare das neue PROseminare Konzept mit trendgerechten Managementthemen: rechtliche Herausforderungen, Recruitment, Management-Trends, Vertriebsimpulse sowie anspruchsvolle Technik- und Medienkompetenz. Das komplette PROseminare Programm sowie detaillierte Informationen zu den einzelnen Themen inkl. Anmeldemöglichkeit stehen unter www.deaplus.org/PROseminare.